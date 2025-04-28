Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu (2)

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., B.Y., R.Y., T.E. ve E.T. tutuklanırken H.Ö. ile S.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

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