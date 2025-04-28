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        Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu (2)

        5KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:03
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        Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu (2)
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        5KİŞİ TUTUKLANDI

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., B.Y., R.Y., T.E. ve E.T. tutuklanırken H.Ö. ile S.Y. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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