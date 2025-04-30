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        Limanda sahasındaki vinç, yangında kullanılamaz hale geldi

        ZONGULDAK'ta, kömür depolama tesisi olarak kullanılan liman gümrük sahasındaki yükleme vincinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:21 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:25
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        Limanda sahasındaki vinç, yangında kullanılamaz hale geldi
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        ZONGULDAK’ta, kömür depolama tesisi olarak kullanılan liman gümrük sahasındaki yükleme vincinde yangın çıktı. Yangın söndürülürken, vinç kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan Türküye Taşkömürü Kurumu’na ait liman sahasında kömür depolama tesisinin bulunduğu gümrük sahasındaki yükleme vincinde çıktı. Vincin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. İtfaiye Müdürlüğü’nün de yanında bulunduğu kömür depolama tesisindeki alevleri fark eden itfaiye görevlileri, hızlı şekilde müdahale başlattı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yangın, çevredeki bina ve malzemelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu esnada denizden de bir römorkör müdahaleye hazır şekilde bekletildi. Yapılan incelemede vincin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

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