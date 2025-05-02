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        3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 gün önce işbaşı yaptığı imalathanede elektrik akımına kapılan Emrah Özmen (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:53
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        3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 gün önce işbaşı yaptığı imalathanede elektrik akımına kapılan Emrah Özmen (32), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Unlu mamuller imalathanesinde çalışan Emrah Özmen, elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi ile ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özmen, kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi M.Ö., gözaltına alındı.

        Evli olan Özmen'in 3 gün önce işbaşı yaptığı, cenazesinin yarın öğle vakti Ortaköy köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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        Galeri

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