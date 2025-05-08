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        Minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde minibüsün çarptığı Nefise Güven'in (50) bacağı kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:50
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        Minibüsün yayaya çarptığı kaza kamerada
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        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde minibüsün çarptığı Nefise Güven'in (50) bacağı kırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Güven'in eşi Erdoğan Güven, "Şu an sağlık durumu iyi ama süreç uzayacağa benziyor. Oraya bir hız kesici ya da yaya geçidi yapılmasını istiyorum" dedi.

        Kaza, 15 Nisan'da Kozlu ilçesi Eski Ereğli Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yokuştan inen E.A. idaresinde 67 M 0086 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen Nefise Güven'e, aynasıyla çarptı. Minibüs, çarpmanın etkisiyle yere düşen Güven’in bacağının üzerinden geçti. Eşi ve çevredekilerin yardımına koştuğu Güven, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı. Bacağında kırık tespit edilip ameliyata alınan Nefise Güven, daha sonra taburcu edildi. Güven’in tedavisi sürerken, minibüsün sürücüsü E.A., gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        ‘NE HIZ KESİCİ NE YAYA GEÇİDİ VAR’

        Nefise Güven’in eşi Erdoğan Güven, "Eşim biraz geri kaldı. Ben taksiye yöneldiğimde, geriye baktım. Geride, eşimin çığlık sesini duydum. Baktığımda minibüs de orada duruyordu. Pantolonunun üzerinde tekerlek izi görünüyordu. Önce omzundan vuruyor, yıkıyor arka tekerlek eşimin bacağının üzerinden geçiyor. Orada polis tutanak tuttu. Emniyetin vermiş olduğu raporda şu söyleniyor; ‘Yaya, yaya geçidinden geçmelidir.’ Ama orada ne bir hız kesici var ne bir yaya geçidi var. Karşıdan karşıya geçmek için uçacak halimiz yok. Muhakkak orada o yolu kullanacaktık. Bacak kemiği kırıldı. Ameliyat ettirdik, çiviyle düzeltildi. Şu an sağlık durumu biraz iyi ama süreç uzayacağa benziyor. İsteğim, kendime bir menfaat, çıkar sağlamak değil ama en azından oraya bir hız kesici ya da yaya geçidi yapılmasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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