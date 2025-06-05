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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

        ZONGULDAK'ta Kilimli sahil yolunda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Bedirhan Kınay (21) ile yanındaki Berk Cebeci (22) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:43
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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        ZONGULDAK’ta Kilimli sahil yolunda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Bedirhan Kınay (21) ile yanındaki Berk Cebeci (22) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Kilimli sahil yolunun İnağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ana yoldan Karayolları şantiyesi istikametine dönmek isteyen Metin A. idaresindeki 67 UC 387 plakalı otomobil ile Bedirhan Kınay idaresindeki 67 ACM 213 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette kaskı bulunmayan Berk Cebeci ile sürücü Bedirhan Kınay savrulup, asfaltta sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Berk Cebeci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bedirhan Kınay da ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Berk Cebeci ve Bedirhan Kınay’ın yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü. Cebeci’nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Motosiklet ve otomobil aynı çekici ile bölgeden kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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