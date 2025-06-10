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        Boğulma tehlikesi geçirip peş peşe suya atladılar; baba ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde denizdeki dalga nedeniyle Hamza (9) ve Hazal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:11 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:15
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        Boğulma tehlikesi geçirip peş peşe suya atladılar; baba ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde denizdeki dalga nedeniyle Hamza (9) ve Hazal A. (13) kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye personeli olan babaları Rafet A. (42) çocuklarını kurtarmak için suya atlayıp, bir çocuğunu kurtardıktan sonra yorulup, o da boğulma tehlikesi geçirince diğer oğlu Harun (15) da denize atlayıp boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve 2 çocuğunu da çevredekiler kurtardı.

        Olay, akşam saatlerinde Alaplı- Ereğli yolu plajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Mevrealtı mevkisinde bulunan Rafet A., Hamza ve Hazal adlı 2 çocuğunun dalgalar arasında kaldığını görünce kurtarmak için denize atladı. Çocuklarından birini kurtardıktan sonra baba da boğulma tehlikesi geçirirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada babası ve kardeşlerinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Harun A. da denize girince boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin denizden çıkardığı 3 kardeş ve babaları, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ilçedeki özel hastanelere götürüldü.

        Çocuklarını kurtarmak için suya atladığını ancak kendisini kaybettiğini söyleyen Rafet A. “Çocuklar kenarda yüzüyorlardı. İki üç tane yüksek dalga geldi. 2 çocuktan birini alıp kenara getirdim. Diğerine geçeyim derken kendimi kaybettim” dedi.

        BELEDİYE PERSONELİ HASTANEYE AKIN ETTİ

        Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde itfaiye personeli olan Rafet A.’nın haberini alan belediye personeli hastaneye akın etti. Hastaneye İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ateş ve çok sayıda daire müdürü ile Rafet A.’nın mesai arkadaşları geldi. Öte yandan Rafet A. ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulacakları öğrenildi.

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