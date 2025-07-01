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        Zonguldak'ta Kabotaj Bayramı'nda su gösterili kutlama

        ZONGULDAK'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde il protokolünün de içinde bulunduğu 4 römorkörün denize açılarak yaptığı su gösterisi ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:55
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        Zonguldak'ta Kabotaj Bayramı'nda su gösterili kutlama
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        ZONGULDAK’ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde il protokolünün de içinde bulunduğu 4 römorkörün denize açılarak yaptığı su gösterisi ilgiyle izlendi.

        Zonguldak’ta da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde valilik önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te Roro Limanı’nda bir araya gelen il protokolü, farklı kurumlara ait römorkörlere binerek Karadeniz’e açıldı. 4 sahil güvenlik botu, 2 pilot botunun eşlik ettiği römorkörler, denizde su püskürterek gösteri yaptı. Sahil kenarında bulunanlar ise ilgiyle izledikleri römorkörlerin gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

        Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Tuzla gemisi de ziyarete açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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