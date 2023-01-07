Zonguldak'ta kestane balından 300 ton rekolte bekleniyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, bu yıl 300 ton kestane balı üretiminin hedeflendiğini söyledi.

Canlı, gazetecilere, bölgede 1500'ün üzerinde ailenin arıcılık faaliyetini sürdürdüğünü, üretim açısından verimsiz bir yılı geride bıraktıklarını, bunun da yağışlardan kaynaklı olduğunu belirtti.



Kilogramı 450 liradan satışa sunulan kestane balının bu yıl mevsimin normal gitmesi durumunda rekoltesinin 300 ton olarak hesaplandığını aktaran Canlı, rekolteye göre balın fiyatının belirlendiğini, 2023 yılı için ise fiyatlarda bir artış beklemediklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.