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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta kestane balından 300 ton rekolte bekleniyor

AA

Zonguldak'ta kestane balından 300 ton rekolte bekleniyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, bu yıl 300 ton kestane balı üretiminin hedeflendiğini söyledi.

Canlı, gazetecilere, bölgede 1500'ün üzerinde ailenin arıcılık faaliyetini sürdürdüğünü, üretim açısından verimsiz bir yılı geride bıraktıklarını, bunun da yağışlardan kaynaklı olduğunu belirtti.

Kilogramı 450 liradan satışa sunulan kestane balının bu yıl mevsimin normal gitmesi durumunda rekoltesinin 300 ton olarak hesaplandığını aktaran Canlı, rekolteye göre balın fiyatının belirlendiğini, 2023 yılı için ise fiyatlarda bir artış beklemediklerini kaydetti.

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