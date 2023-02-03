Ereğli'den kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak sanatçıların belirlenmesi için anket çalışması başlatıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan festivale katılacak sanatçıların belirleneceği anketler, ilçedeki alış veriş merkezleri, halk kafeterya ile belediye girişindeki sandıklara atılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, anketin 1 ay süreceğini ve anketlere katılımın yoğun olmasını beklediklerini bildirdi.

-Belediye personeline ek zam

Karadeniz Ereğli Belediyesi, belediye bünyesindeki 800 şirket personeline ek zam yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, asgari ücret farkından kaynaklanan ilave ek zam için sendika temsilcilerinin katıldığı Belediye İşveren Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların ardından personele verilmesi planlanan ek zam oranının belirleneceği ve kısa sürede sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

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