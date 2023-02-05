Zonguldak'ta ters yönde ilerleyen sürücülere para cezası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ters yönde seyreden sürücülere idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayribey Sokak'ta ters yönden ilerleyen sürücüleri kamera ile tespit etti.

Gazipaşa Caddesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan sürücülere 436 lira idari para cezası uygulandı.





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