Zonguldak'ta camilerden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı camide askılardaki montlardan cep telefonu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının M.T. olduğu tespit edildi.
İlçe merkezinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya'da ikamet ettiği öğrenilen zanlının, Kocaeli'deki 2 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.