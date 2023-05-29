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Zonguldak'ta pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi serbest bırakıldı

AA

Zonguldak'ta pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi serbest bırakıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta pompalı tüfekle havaya ateş etmesinin ardından gözaltına alınan zanlı salıverildi.

Gazipaşa Caddesi Tahir Karaoğuz Sokak'ta, dün akşam havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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