Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.