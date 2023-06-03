Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan, temin eden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından 3 şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri tutuklandı.



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