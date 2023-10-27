Zonguldak'ta vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı
–Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden 77 yaşındaki gazi Mehmet Altay'ın cenazesi toprağa verildi.
–Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hayatını kaybeden 77 yaşındaki gazi Mehmet Altay'ın cenazesi toprağa verildi.
Vatani görevini yaptığı Tekirdağ'da geçirdiği trafik kazası sonucu gazi olan Altay, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Evli ve 7 çocuk babası Altay'ın cenazesi, Yunuslu Camisi'nde cuma vakti kılınan cenaze namazın ardından Erenler Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dil ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, askeri erkan, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.