Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 27 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 27 gündür devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

        Deniz Üs Komutanlığı personeli, botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama yapıyor.

        Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi de destek veriyor.

        Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.

        Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Karadeniz Ereğli Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketinden yetkililerin katılımıyla kayıp denizcileri arama kurtarma çalışmalarına yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg tanıtıldı
        Zonguldak'ta Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg tanıtıldı
        Zonguldak'ta çalınan minibüs, Samsun'da parçalanmış halde bulundu
        Zonguldak'ta çalınan minibüs, Samsun'da parçalanmış halde bulundu
        Zonguldak'ta çaldıkları minibüsü parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı...
        Zonguldak'ta çaldıkları minibüsü parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı...
        Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları, 26'ncı gününde
        Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları, 26'ncı gününde
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 25'inci gününde; aileleri de nöbette (2...
        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 25'inci gününde; aileleri de nöbette (2...