Zonguldak'ta çaldıkları minibüsü parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çaldıkları minibüsü parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede park halindeki minibüsün sahibinin şehir dışında olduğu sırada çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamera görüntülerini, Karabük ve Kastamonu JASAT ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli inceledi.

Sahte plakayla Samsun'un Terme ilçesine götürülen aracın, daha sonra parçalanarak değerinin çok altında bir fiyata satıldığı tespit edildi.

Samsun ve Terme'de 2 noktada yapılan aramada, aracın çeşitli parçaları bulunarak muhafaza altına alındı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, Zonguldak'ta 3, Samsun'da 3 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere 7 şüpheyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.