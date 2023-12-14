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        Zonguldak'ta çaldıkları minibüsü parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çaldıkları minibüsü parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:24
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        Zonguldak'ta çaldıkları minibüsü parçalayarak sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde çaldıkları minibüsü parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede park halindeki minibüsün sahibinin şehir dışında olduğu sırada çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kamera görüntülerini, Karabük ve Kastamonu JASAT ile Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli inceledi.

        Sahte plakayla Samsun'un Terme ilçesine götürülen aracın, daha sonra parçalanarak değerinin çok altında bir fiyata satıldığı tespit edildi.

        Samsun ve Terme'de 2 noktada yapılan aramada, aracın çeşitli parçaları bulunarak muhafaza altına alındı.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda, Zonguldak'ta 3, Samsun'da 3 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere 7 şüpheyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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