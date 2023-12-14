Zonguldak'ta çalınan minibüs, Samsun'da parçalanmış halde bulundu ZONGULDAK´ın Gökçebey ilçesinde sahibinin evinin önünden çalınan minibüs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma ile Samsun´da parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ZONGULDAK´ın Gökçebey ilçesinde sahibinin evinin önünden çalınan minibüs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yaptığı çalışma ile Samsun´da parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 8 Aralık´ta Gökçebey ilçesinde meydana geldi. Minibüsünü evinin önüne park ederek şehir dışına çıkan kişi, döndüğünde yerinde bulamayınca jandarmaya giderek şikayetçi oldu. JASAT ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, Karabük, Kastamonu JASAT birimleriyle ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucu minibüsün bir süre sahte plakayla ardından da plakasız şekilde Samsun´a götürüldüğünü belirledi. Soruşturma sonucunda minibüsün Terme ilçesinde parçalanarak piyasa değerinin çok altında satıldığı ortaya çıktı.

Samsun´da 3 adreste yapılan aramalarda minibüsün parçaları bulunarak el konuldu. Operasyonlar kapsamında Zonguldak´ta 3, Samsun´da 3, Kocaeli´de 1 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3´ü tutuklandı.