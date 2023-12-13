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        Zonguldak'ta 34 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:38
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        Zonguldak'ta 34 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı (3)
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        TABURCUOLDULAR

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde KYK yurdunda yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 34 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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