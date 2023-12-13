Zonguldak'ta 34 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı (3)

TABURCUOLDULAR

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde KYK yurdunda yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 34 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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