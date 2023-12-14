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        Haberler Gündem CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı

        CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Bolu adayı Tanju Özcan oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:06
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        CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı
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        CHP'nin belediye başkan adayları netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Bolu adayları belli oldu.

        CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.

        TANJU ÖZCAN: MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİM

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.

        Ayrıntılar gelecek...

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