Son dakika haberi CHP 5 şehirde adaylarını açıkladı
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Bolu adayı Tanju Özcan oldu
CHP'nin belediye başkan adayları netleşmeye başladı. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Bolu adayları belli oldu.
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir adayı Ahmet Akın ve Bolu Adayı Tanju Özcan oldu.
TANJU ÖZCAN: MEMNUNİYETLE ÖĞRENDİMFOTO: İHA
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biraz önce CHP PM üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyet ile öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına..Selam olsun, Atatürkçü, Yurt severlere,Ulus Devletin teminatı Türk milliyetçilerine" ifadelerini kullandı.
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