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        Yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla tedbirler alındı

        Zonguldak'ta yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:35
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        Yılbaşı gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla tedbirler alındı
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        Zonguldak'ta yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı yerler, marketler, misafirhaneler, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallelerde alınan güvenlik tedbirlerinin artırılarak, yeteri kadar kolluk personeli ve araç görevlendirildiği belirtildi.

        Bu gece Zonguldak'ta 413 polis ve jandarma ekibi görev yapacak. Bu kapsamda 1 bin 126 kolluk personeli vazife başında olacak.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 4 yüzer unsur ve 45 personel görev yapacak.

        Zonguldak Belediyesince yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacak.

        112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacak.

        İl Sağlık Müdürlüğünce yeteri kadar personel görevlendirilecek. Eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak.

        Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz, kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacak.

        Yeni yıla girileceği esnada vatandaşların kutlama yapabileceği alan, meydan ve mekanlarda tedbirler artırılarak uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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