Zonguldak açıklarında arızalanan gemi römorkör eşliğinde limana çekildi

Zonguldak açıklarında makine arızası veren demir yüklü gemi limana çekildi.

Rusya'dan aldığı demir yükünü Mısır'a taşımak üzere yola çıkan 17 kişilik mürettebatı bulunan Panama bayraklı "Furkay" isimli yük gemisi, Zonguldak açıklarında makine arızası verdi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine gemi, "Kocabaş-1" isimli römorkör eşliğinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait limana çekildi.

Gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin, arızanın giderilmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

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