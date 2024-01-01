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        Zonguldak açıklarında arızalanan gemi römorkör eşliğinde limana çekildi

        Zonguldak açıklarında makine arızası veren demir yüklü gemi limana çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:38
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        Zonguldak açıklarında arızalanan gemi römorkör eşliğinde limana çekildi
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        Zonguldak açıklarında makine arızası veren demir yüklü gemi limana çekildi.

        Rusya'dan aldığı demir yükünü Mısır'a taşımak üzere yola çıkan 17 kişilik mürettebatı bulunan Panama bayraklı "Furkay" isimli yük gemisi, Zonguldak açıklarında makine arızası verdi.

        Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine gemi, "Kocabaş-1" isimli römorkör eşliğinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait limana çekildi.

        Gemi personelinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin, arızanın giderilmesinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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