Zonguldak-Ankara kara yolundaki heyelan ulaşımı aksattı

Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü.

Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldığı kara yolunun tek şeridini ulaşıma kapattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler kontrollü geçişe izin veriyor.

Karayolları ekiplerinin, yolu açma çalışmaları başlatacağı öğrenildi.

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