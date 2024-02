Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu irtibat ofisi açıldı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak irtibat ofisi açıldı.

IPARD Desteklerinin verilmesinde yetkili kuruluş ve Tarım Bakanlığının ilgili kuruluşu TKDK'nin Zonguldak İrtibat Ofisi, Ticaret ve Sanayi Odası'nın giriş katında yer tahsisi ile alanında yetkin 2 uzman personelle hizmet vermeye başladı.

"Türkiye Yüzyılı"na yakışır standartlarda, muasır medeniyetler ölçüsünde üretip gelişmek hedefiyle Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansman destekleriyle önceden 42 ilde verilen IPARD desteklerinden 2024 itibariyle Zonguldak da faydalanmaya başlayacak.

IPARD programı kapsamında süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım, süt ve süt ile et ve et ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi (Arıcılık, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Yenilebilir Enerji ve Süs Bitkileri), yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığının geliştirilmesine yönelik yatırımlar desteklenecek.

Söz konusu yatırımlara yüzde 50 ile 75 arasında karşılıksız hibe desteği sağlanacak.

Geri ödemesiz desteklerden yararlanıcıların yapacakları yatırımlar, KDV, ÖTV, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gümrük vergisinden muaf olacak. Yapılacak olan yatırımlarda Maliye Bakanlığı'ndan alınacak "Vergi Muafiyeti Belgesi" ile vergi ödenmeyecek.

IPARD III Projesi, Avrupa Birliği aracılığıyla sağlanan desteklerle kentin çiftçisine ve yatırımcısına, hedeflerini gerçekleştirme fırsatı sunacak.

Bu destekler, aynı zamanda sektördeki katma değeri arttırmaya, yerel üretimi güçlendirmeye, Türk tarımının AB standartlarında devamına katkı sağlayacak.

Kırsal alanlarda yapılan yatırımlarda, hibe miktarı artmanın yanı sıra vergi muafiyeti sağlanmak suretiyle girişimcilere dolaylı destekler de sunuluyor.