Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)

VALİHACIBEKTAŞOĞLUSİ: MADENCİLERİMİZ 335 VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü 6 Şubat depreminin yaşandığı 04.17 sıralarında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´nde (GAMER) bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "6 Şubat´ta kamu kurumlarımız ve Zonguldaklı vatandaşlarımız aziz milletimiz ile kenetlenerek tek yürekli olduk. Hep beraber birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü. Zonguldak ilimizde 4 bin 701 arama kurtarma personeli ve bin 592 iyileştirme çalışmaları personeli ile birlikte 6 bin 293 personel görevlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumumuzca bölgeye gönderilen 3 bin 900 personel enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde 335 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmıştır. Yine diğer ekiplerimiz onlarcasını, belki yüzlercesini sağ olarak kurtarmıştır. İlimizde 295 iş makinesi ve araç 153 tır, 65 kamyon, çadır, yatak, ısıtıcı, hijyen malzemesi, su, gıda kolisi, kömür, konteyner gibi malzemeleri depremzedelere yetiştirmişlerdir. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza da devletimizin ve milletimizin şefkatli eli uzatılmıştır. İlimize gelen vatandaşlarımız için acil olarak 1 milyonun üzerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca nakdi yardım yapılmıştır. Kamu misafirhanelerimizde, KYK yurtlarımızda 7 bin 956 depremzede vatandaşımız misafir edilmiştir. Zonguldak hastanelerimizde 511 depremzede vatandaşımız tedavi edilmiştir" dedi.

Görüntü Dökümü:

-GAMER toplantı salonundan görüntü

-Vali Osman Hacıbektaşoğlu´nun açıklaması

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Ebubekir EKİCİ/ZONGULDAK DHA

DHA-Genel - Türkiye-Zonguldak / Merkez - Ali Sencer ARSLAN - Ebubekir EKİCİ

2024-02-06 07:11:33