Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak´ta Madenci Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak´ta Madenci Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MADENOCAKLARINDA GÜNÜN İLK IŞIKLARINDA ANMA PROGRAMLARI

        Kahramanmaraş´ta 6 Şubat 2023´te meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden maden işçileri, çalışma şekilleriyle Türk milletinin hafızasına kazınmıştı. Maden işçileri `girilmez´ denilen enkazda bile maden ocaklarında kullandıkları `domuz damı´ gibi tahkimat sistemlerini kullanarak, birçok depremzedeyi canlı olarak kurtardı. Zonguldak´tan deprem bölgesine giden madencilerden en son kafile 24 Şubat 2023´te kente döndü. Daha sonra işçiler kömür ocaklarındaki mesailerine devam etti. Depremin yıl dönümünde, yerin metrelerce altında olan maden işçileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu´nun farklı müesseselerinde günün ilk ışıklarıyla gündüz vardiyası başlamadan önce anma programları düzenledi.

        `CANLI KURTARMAYA ÇALIŞTIK´

        Üzülmez Müessesesi´nde çalışan Gökay Demir, Hatay´da görev yaptığını ifade ederek "Tecrübelerimize dayanarak orada domuz damı yaptık. Tahkimatlarımızı yaptık. Canlı kurtarmaya çalıştık. Birkaç tane de olsa canlı kurtarabildik. Oradaki acıları unutamadık. Hala aklımızda, hala kalbimizde. Orada yaşananlar çok üzücü. Her yer dümdüz olmuş. Ulaşım imkanı da zordu, zor şartlarda gittik. Biliyorduk böyle olacağını. Uğraştık oraya gitmek için zor da olsa gittik. Yaşananlar çok üzücü" dedi.

        `ALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN´

        7 Şubat´ta Hatay´ın Antakya ilçesinde olduğunu söyleyen madenci Barış Akyıldız ise "Madende kazandığımız tecrübelere dayanarak orada birçok insanın hayatını kurtardık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

        Gelik Müessesesi´nde çalışan Hasan Dernek de Kahramanmaraş´ta depremde görev yaptığını belirterek, "Ölmüşler gitti ama yine de aklımıza geliyor. Allah geride kalanlara sağlık sıhhat versin. Devletimizin, milletimizin bir daha başına getirmesin. 1 kişiyi canlı çıkardım. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Gücümüz yettiğince. Olan imkanları kullandık. Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizden Allah razı olsun, herkes elinden geleni yaptı. Büyük bir felaketti. Göçükten 1 kişiyi çıkarttık. 2 saat falan sürdü" ifadelerini kullandı.

        Madenciler, edilen duaların ardından yerin metrelerce altındaki mesailerine gitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        1 yıl geçti, acı dün gibi taze
        1 yıl geçti, acı dün gibi taze
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Algı davası
        Algı davası
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)
        Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)
        Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)
        Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)
        Zonguldak ve Bolu'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Zonguldak ve Bolu'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı
        Zonguldak'ta 8 işçinin öldüğü maden ocağındaki kazaya ilişkin davaların dos...
        Zonguldak'ta 8 işçinin öldüğü maden ocağındaki kazaya ilişkin davaların dos...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor