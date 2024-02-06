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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Genel 1. Jandarma Motorlu Trafik Timi, trafik uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:19
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Genel 1. Jandarma Motorlu Trafik Timi, trafik uygulaması yaptı.

        Elvanpazarcık- Kardeşler yolu üzerinde yapılan uygulama sırasında ekipler, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı, gül suyu, şeker ve çikolata ikram etti.

        Ekipler aynı zamanda vatandaşlara İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç'ın selamını iletti.

        - Karadeniz Ereğli protokolünden depremzede baba ve oğluna ziyaret

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine yerleşen baba ve oğlunu ilçe protokolü ziyaret etti.

        Kaymakam Mehmet Yapıcı ve beraberindekiler, deprem sonrası Adıyaman'dan ilçeye gelen Adem ve oğlu Can Turan'ı evinde ziyaret etti.

        Eşini depremde kaybeden Turan, Çavdarlı Mahallesi'nde yaşama devam ettiklerini belirterek, desteklerinden ötürü herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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