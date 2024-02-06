Zonguldak ve Bolu'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak ve Bolu'da, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla deprem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği tarafından depremde hayatını kaybedenlerin anılması ve deprem bölgesine yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılması için İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) toplantı yapıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta kamu kurumlarının ve Zonguldaklı vatandaşların milletle kenetlenerek tek yürek olduklarını söyledi.

"Birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü." diyen Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak'ta 4 bin 701 arama kurtarma personeli ve 1592 iyileştirme çalıştırma personeliyle birlikte 6 bin 293 personel görevlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumumuzca bölgeye gönderilen 3 bin 900 personel enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde 335 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmıştır. Yine diğer ekiplerimiz onlarcasının belki yüzlercesini sağ olarak kurtarmıştır. " dedi.

Hacıbektaşoğlu, kentte faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşunun beslenme, bölgeye gelen malzemelerin dağıtımı ve arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer aldığını anımsatarak, "Kentimizde 295 iş makinesi ve araç, 153 tır, 65 kamyon, çadır, yatak, ısıtıcı, hijyen malzemesi, su, gıda kolisi, kömür, konteyner gibi malzemeleri depremzedelere yetiştirmişlerdir." diye konuştu.

Kente gelen depremzede vatandaşlara devletin ve milletin şefkatli elinin uzatıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Kente gelen vatandaşlarımız için acil olarak 1 milyonun üzerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca nakdi yardım yapılmıştır. Kamu misafirhanelerimizde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarımızda 7 bin 956 depremzede vatandaşımız misafir edilmiştir. Hastanelerimizde 511 depremzede vatandaşımız tedavi edilmiştir." şeklinde konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem öncesi alınacak tedbirlerin alınması ve uygulanması en önemli görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizler afet olduktan sonra arama kurtarma, iyileştirme, barınma, yaraların sarılması konusunda bu konuda ülke olarak çok iyiyiz. Ama bizim şunu öncelememiz lazım ve bütün gayretimiz bu yönde. Özellikle depreme yönelik afet öncesinde yapılması gereken şeyleri mutlaka yapmalıyız, yerine getirmeliyiz, zaman kaybetmeden bunu yapmalıyız. Özellikle depremle ilgili yapı stoğumuzu yenilemeliyiz."

- Bolu

Bolu'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

Bolu Valiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin anılması ve deprem bölgesine yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılması için İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplantı gerçekleştirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda AFAD İl Müdür Vekili Kürşat Bozkurt tarafından Kahramanmaraş ve depremden etkilenen illere Bolu'dan yapılan yardımlarla ilgili sunum yapıldı.

Saat 04.17'yi gösterdiğinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu gerçekleştirilerek dua edildi.

Toplantıda konuşan Vali Kılıç, depremlerin ekonomik boyutunun çok fazla olduğunu ancak psikolojik, sosyal her türlü yönde ülkeye çok büyük bir darbe vurduğunu kaydetti.

Türk milletinin deprem bölgelerinde, depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber olduğunu anlatan Kılıç, dünyanın hiçbir ülkesinin bu kadar büyük bir deprem karşısında bu şekilde, hızlı reaksiyon göstermesinin ve olayın altından kalkmasının kolay olmadığını ifade etti.

Kılıç, depreme her açıdan hazır olmak gerektiğini vurgulayarak, "Başta binalarımızı sağlam yapmak, eğer binalarımız depreme dayanıksızsa, deprem şartlarına uygun yapılmamışsa bunların mutlaka dönüştürülmesi gerekiyor. İlimizdeki binaların, eski binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, en önemli deprem konusunda en az hasarı atlatmamız için gerekli olan ilk şart." diye konuştu.

"Kamu binaları anlamında da özellikle okullarımızı güçlendirdik" diyen Vali Kılıç, "Yani güçlendirmeyen okulumuz neredeyse yok şu anda. Hepsi güçlendirildi çok şükür. Sağlık tesislerimiz de aynı şekilde. Yeni binalarımız depreme dayanıklı olarak yapılıyor. Mevcutların da hızlı bir şekilde taranması ve testlerinin yapılması süreçleri devam etmekte. Bunlarla ilgili de biz Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi yaptık. Diğer kurumların binalarını da aynı şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor."

- Dönemin Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, deprem anında yaşadıklarını anlattı

Kılıç'ın ardından 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve depremi yaşayan Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yaşadıklarını anlattı.

Depreme evinde ailesiyle yakalandığını ifade eden Dağdeviren, "Eşyalar düşüyor, dolaplar devriliyor, duvarlar çatlıyor. O iki dakikalık süre sanki 1-2 saat gibi hissedildi. 'Duracak mı?' dedik." şeklinde konuştu.

Dağdeviren, depremin ardından koordinasyon toplantısının yapılacağı alana giderken şoförünün ağladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Toplanma Merkezine gidiyorduk. Araç içindeyken şoförüm ağlamaya başladı. O da çocuklarını düşünüyordu. Toplantıya gitmeden önce arkadaşımızın ailesinin yanına gittik. Onu çocuklarını sağ salim çıkardıktan sonra valilikte kriz merkezinde toplantıya katıldık."