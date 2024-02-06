Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 07:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 07:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak´ta Madenciler Anıtı'nda anma etkinliği düzenlendi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİHACIBEKTAŞOĞLUSİ: MADENCİLERİMİZ 335 VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolü 6 Şubat depreminin yaşandığı 04.17 sıralarında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi´nde (GAMER) bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, "6 Şubat´ta kamu kurumlarımız ve Zonguldaklı vatandaşlarımız aziz milletimiz ile kenetlenerek tek yürekli olduk. Hep beraber birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketi, asrın dayanışmasına döndü. Zonguldak ilimizde 4 bin 701 arama kurtarma personeli ve bin 592 iyileştirme çalışmaları personeli ile birlikte 6 bin 293 personel görevlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumumuzca bölgeye gönderilen 3 bin 900 personel enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde 335 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmıştır. Yine diğer ekiplerimiz onlarcasını, belki yüzlercesini sağ olarak kurtarmıştır. İlimizde 295 iş makinesi ve araç 153 tır, 65 kamyon, çadır, yatak, ısıtıcı, hijyen malzemesi, su, gıda kolisi, kömür, konteyner gibi malzemeleri depremzedelere yetiştirmişlerdir. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza da devletimizin ve milletimizin şefkatli eli uzatılmıştır. İlimize gelen vatandaşlarımız için acil olarak 1 milyonun üzerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca nakdi yardım yapılmıştır. Kamu misafirhanelerimizde, KYK yurtlarımızda 7 bin 956 depremzede vatandaşımız misafir edilmiştir. Zonguldak hastanelerimizde 511 depremzede vatandaşımız tedavi edilmiştir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Zonguldak ve Bolu'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Zonguldak ve Bolu'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Zonguldak'ta anıldı
        Zonguldak'ta 8 işçinin öldüğü maden ocağındaki kazaya ilişkin davaların dos...
        Zonguldak'ta 8 işçinin öldüğü maden ocağındaki kazaya ilişkin davaların dos...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        8 işçinin öldüğü maden faciasında sanıklar için yeniden yargılama kararı
        8 işçinin öldüğü maden faciasında sanıklar için yeniden yargılama kararı
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor