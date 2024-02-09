Zonguldak'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kentte faaliyet gösteren bir firmadan enerji nakil ve bakır kabloların çalınması üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan 5'i ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.