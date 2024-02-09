Zonguldak'ta 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kentte faaliyet gösteren bir firmadan enerji nakil ve bakır kabloların çalınması üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

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