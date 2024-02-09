Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi

        ZONGULDAK´ta 3 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 1 vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı kullanılamaz hale getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK´ta 3 kaçak maden ocağı patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Ocaklarda 1 vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 3 kaçak maden ocağına operasyon düzenledi. Ocakların imhası için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri patlayıcı madde kullanarak 3 ocağı da kullanılamaz hale getirdi. Ocaklarda bulunan 1 vinç ile 30 metre uzunluğunda raya el konuldu. Malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı

        Benzer Haberler

        Göçükte ölen madenci, 20 gün sonra emekli olacakmış
        Göçükte ölen madenci, 20 gün sonra emekli olacakmış
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
        Felsefeci Şaban Teoman Duralı doğum yıl dönümünde BEÜ'de anıldı
        Felsefeci Şaban Teoman Duralı doğum yıl dönümünde BEÜ'de anıldı
        GMİS yöneticileri, TTK'de işbaşı yapan madencilerle bir araya geldi
        GMİS yöneticileri, TTK'de işbaşı yapan madencilerle bir araya geldi
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ (3)  
        ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ (3)  