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        Göçükte ölen madenci, 20 gün sonra emekli olacakmış

        ZONGULDAK´ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükten cansız bedeni çıkartılan Murat Çetinkaya´nın (45) cenazesi toprağa verildi. 3 çocuk babası maden işçisinin 20 gün sonra emeklli olacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:40
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        Göçükte ölen madenci, 20 gün sonra emekli olacakmış
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        ZONGULDAK´ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükten cansız bedeni çıkartılan Murat Çetinkaya´nın (45) cenazesi toprağa verildi. 3 çocuk babası maden işçisinin 20 gün sonra emeklli olacağı öğrenildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Kilimli ilçesi Gelik beldesinde faaliyet yürüten Akkurt Madencilik'e ait özel maden ocağında meydana geldi. Göçükte 2 madenci mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Erdem Yıldız (27) sağ olarak kurtarıldı. 5 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılan Murat Çetinkaya´nın ise cansız bedeni çıkarıldı. Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Murat Çetinkaya için memleketi Beycuma beldesi Dereli köyünde ikindi vakti düzenlenen cenazeye Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile protokol üyeleri katıldı. Yaralı kurtulan Erdem Yıldız, mesai arkadaşının cenazesine taburcu olup geldi. Yıldız´ın yürümekte zorlandığı ve diğer mesai arkadaşlarının ona destek olduğu görüldü. Bu arada cenazeye katılan Akkurt Madencilik sahipleri Alaattin Kurnaz ile Ahmet Kurt da madencinin ailesine başsağlığı diledi.

        3 KIZI VARDI

        Murat Çetinkaya´nın babaevine Türk bayrağı asılırken, tabutu da bayrağa sarıldı. Çetinkaya´nın kızları Melisa (15), Merve (13), Meva (4) ve eşi Meliha (47) helallik alınırken gözyaşı döküp ağıt yaktı. Çetinkaya, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Ayrıca, Murat Çetinkaya´nın emekliliğini doldurmak üzere olduğu, kazadan 20 gün sonra ise emekli olacağı öğrenildi.

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