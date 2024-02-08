GMİS yöneticileri, TTK'de işbaşı yapan madencilerle bir araya geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde işbaşı yapan ve eğitimleri süren işçileri ziyaret etti.

GMİS'ten yapılan açıklamaya göre Yeşil, ziyarette yaptığı konuşmada, sendikanın, madencilerle büyük aile olduğunu belirterek, aralarına yeni katılan işçilere hoş geldin dileklerini iletti.

Yeşil, eğitim ve iş sağlığı güvenliği konularının önemini vurgulayarak, "Sizler yeraltında çalışacak, üretime katkı vereceksiniz ancak unutmayın ki, kömür çıkar, bizim için öncelikli olan iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz sağlandığı şartlarda üretmek, olmazsa olmaz önceliğimizdir. Burada alacağınız eğitimleri can kulağıyla dinleyin ve çalışma hayatınızda mutlaka uygulayın." ifadesini kullandı.

Mutlu da eğitimlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yeraltında nasıl davranmanız gerektiği, maske, solunum cihazlarının kullanımı ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda önemli eğitimler alacaksınız. Eğitimleri iyi öğrenip yeraltında harfiyen uygulamanız çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, şube yönetim kurulu ile Amelebirliği yöneticileri hazır bulundu.