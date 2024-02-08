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        ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ (3)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 03:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 03:48
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        ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ (3)  
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        5SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya´nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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