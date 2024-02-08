Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

        Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Ç. ve Erdem Y'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı.

        Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Y, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini bildirdi.

        Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Düğün magandası tutuklandı!
        Düğün magandası tutuklandı!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulun...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulun...
        Bakan Bayraktar: Afetlerde madencilerimizi daha kurumsal bir yapı içerisind...
        Bakan Bayraktar: Afetlerde madencilerimizi daha kurumsal bir yapı içerisind...
        Bakan Bayraktar: Afetlerde madencilerimizi daha kurumsal bir yapı içerisind...
        Bakan Bayraktar: Afetlerde madencilerimizi daha kurumsal bir yapı içerisind...
        Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi:
        Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi:
        Zonguldak'ta yaşamını yitiren adliye personeli için tören düzenlendi
        Zonguldak'ta yaşamını yitiren adliye personeli için tören düzenlendi