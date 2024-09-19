Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlamasına ilişkin tutuksuz sanığın yargılanması sürdü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu biri hemşire 2 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, patlama sırasında yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ile temizlik personeli Yılmaz Yapıcı ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ö.E. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan gelen rapor mahkemeye sunuldu.

Raporda, temizlik personeli Yapıcı'nın yüzündeki yaraların iyileştiği, kalıcı bir iz bulunmadığı ve organlarında fonksiyonel bir bozukluk olmadığı belirtildi. Yapıcı'nın avukatı, müvekkilinin daha fazla zarar gördüğünü söyleyerek, yeni rapor alınmasını talep etti.

Sanık avukatı ise "Müştekilerden biri müvekkilin çakmak çaktığını, diğeri görmediğini söylüyor. Kamera kayıtlarının incelenmesini istiyoruz." dedi. Bunun üzerine hemşire Türk, "Ben gördüğümü söylüyorum. Yalan mı söylüyorum?" diyerek tepki gösterdi. Sanık avukatı, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin hiçbir tespit olmadığını savunarak, yangının çıkış nedeninin aydınlatılması talebinde bulundu. Yapıcı'nın avukatı da "Kamera izleme tutanağında elinde çakmak, telefon benzeri bir cisim olduğu sabit. Ateşi onun yakmadığına dair bir şüphe bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Söz verilen Gizem Elif Türk, gözyaşları içinde yanıkları dışında çok acı çektiğini belirterek, "İftira atacak olsam Yılmaz abiye de atardım. Çektiğim acıları bir ben biliyorum. Onu uyardım, 'Abi yapma.' dedim. Dinlemedi. Ben gördüğüm şeyi söylüyorum. Bu acılara neden olanın adalet karşısında cezasını bulmasını istiyorum." diye konuştu. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için süre vererek duruşmayı erteledi. - Olay Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde, 10 Aralık 2021'de oksijen tüpü patlamış, patlama sırasında yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ile temizlik personeli Yılmaz Yapıcı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.