Zonguldak'ta devrilen otomobildeki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsüne çarptıktan sonra devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsüne çarptıktan sonra devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
R.T'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çaycuma-Bartın kara yolu Akyamaç köyü mevkisinde, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda karşı şeritte giden yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan araç takla attı.
Kazada sürücü ile eşi M.T, oğulları E.T. ve E.T. (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 yaşındaki E.T'nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi.
Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Ankara-Bartın seferi yapan 38 yolculu otobüste maddi hasar meydana geldi.
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