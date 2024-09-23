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        Zonguldak'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

        Zonguldak'ta yorgun düşen kızıl şahin, rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:25
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        Zonguldak'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
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        Zonguldak'ta yorgun düşen kızıl şahin, rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle yorgun düşen kızıl şahini fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Koruma altına alından kuş, veteriner hekimlerce gerçekleştirilen rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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