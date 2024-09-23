Zonguldak'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle yorgun düşen kızıl şahini fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

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