Zonguldak'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
Zonguldak'ta yorgun düşen kızıl şahin, rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Zonguldak'ta yorgun düşen kızıl şahin, rehabilite edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle yorgun düşen kızıl şahini fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Koruma altına alından kuş, veteriner hekimlerce gerçekleştirilen rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salındı.
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