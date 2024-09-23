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        İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti

        İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:40
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        İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyeleri istifa etti
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        İYİ Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

        İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinin kurultayı öncesi yaptıkları değerlendirmeler sonucu adaylardan Koray Aydın'ı destekleme kararı aldıklarını ve bunu kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.

        Gülay, destekledikleri adayın seçilememesinin ardından siyasi etik anlayışları gereği yönetim kurulu olarak hemen istifa etmeyi düşündüklerini ancak Dervişoğlu'nun yapıcı ve birleştirici konuşmalarının bu anlayışlarından fedakarlık göstermelerine neden olduğunu belirterek, "Ancak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden önce kurulan, '6'lı Masa' diye tabir edilen oluşum, çalışmalarının son safhasından bugüne kadarki süreçte bilhassa genel başkanlık düzeyinde söylemlere ters düşen eylemlerle, partimiz kuruluş felsefesinden sapmalar göstermiş, yaşanmakta olan olumsuz hayat koşullarından kurtulma yolunda milletimize umut olma misyonunu her geçen gün zedelemiş ve teşkilat mensuplarının da güvenini büyük ölçüde kırmıştır." ifadelerini kullandı.

        "Hatırı sayılır" miktardaki üye istifalarının yanı sıra milletvekili istifaları ve genel seçimlerde beklentilerin çok uzağında oy alınmasının parti içinde erimeye yol açtığını öne süren Gülay, "teşkilatların objektif tespitlerini dikkate almaksızın merkezden yapılan tercihlerle tespit edilen adaylarla girilen" 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ülke genelinde alınan sonuçların, bu erimeyi doruk noktasına ulaştırdığını savundu.

        "Keza çok yakın zamanda kendilerine sonsuz güven duyduğumuz kurucu genel başkanımız tarafından, geçmişteki söylemlerini hiçe sayarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ziyaret edilmesi ve tatminkar bir açıklamasının hala yapılmaması, bizler gibi çoğu teşkilat mensupları ve partimize her şeye rağmen gönül vermiş veya sempati duyan insanlar tarafından da hayretle karşılanmış, bir kez daha tamiri çok zor hayal kırıklığı yaratmıştır." değerlendirmesinde bulunan Gülay, şunları kaydetti:

        "İfade etmeye çalıştığımız gerçekler sebebiyle, İYİ Parti Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak, yaptığımız istişare toplantısı sonucunda vardığımız ortak karar üzerine il başkanı olarak şahsımla yönetim kurulu üyelerimizin tümü 19 Eylül 2024 tarihi itibariyle görevlerimizden topluca istifa ediyoruz. Göreve getirilecek arkadaşlarımıza bayrağı daha ileri taşıyacakları inancıyla şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi sunuyor ve başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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