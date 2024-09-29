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        Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i seçti

        Arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i araştıran Alman uyruklu kişi, Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 29.09.2024 - 13:32
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        Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i seçti
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        Arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i araştıran Alman uyruklu kişi, Müslüman oldu.

        Kozlu ilçesinde ziyarete geldiği arkadaşlarının yaşamından etkilenen Alman vatandaşı Barbara D, İslamiyet'i araştırdıktan sonra Müslüman olma kararı aldı.

        İlçe Müftüsü Hafız Recep Apaydın'ı ziyaret eden Barbara, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek İslamiyet'e girdi.

        Müftü Apaydın, Emine ismini alan Barbara'ya İhtida Belgesi'ni verdi, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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