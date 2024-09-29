Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i seçti

Müftü Apaydın, Emine ismini alan Barbara'ya İhtida Belgesi'ni verdi, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

İlçe Müftüsü Hafız Recep Apaydın'ı ziyaret eden Barbara, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek İslamiyet'e girdi.

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