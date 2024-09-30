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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:59 Güncelleme: 30.09.2024 - 20:59
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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
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        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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