Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yaptı:

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili şu ana kadar ciddi bir olayın meydana gelmediğini belirterek, "Şu anda kapalı yolumuz, herhangi bir yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yaptı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kuvvetli yağışla ilgili şu ana kadar ciddi bir olayın meydana gelmediğini belirterek, "Şu anda kapalı yolumuz, herhangi bir yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada." dedi.

        Kentte iki gündür devam eden kuvvetli yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kozlu ilçesinde kuvvetli yağış sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafik ekipleri sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

        Kısa süreliğine durdurulan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden kontrollü sağlanmaya başladı. Belediye ekipleri de birçok bölgede tıkanan mazgalları temizleyerek, biriken suların tahliye edilmesini sağladı.

        Vali Hacıbektaşoğlu ve yetkililerin katılımıyla kuvvetli yağış ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) toplantı yapıldı.

        - "Olası olumsuzluklara karşı tedbir aldık"

        Toplantı sonrası açıklama yapan Hacıbektaşoğlu, kentte kuvvetli yağış ve bunun sonucunda gelişebilecek taşkın, heyelan, mahsur kalma gibi olaylara karşı tedbir aldıklarını söyledi.

        Hacıbektaşoğlu, dün itibarıyla yağışların başladığını aktararak, "Şu ana kadar çok şükür herhangi ciddi bir olay meydana gelmedi. 24 saatte 100 kilogram yağış bekleniyordu. Şu anda 150 milimetreyi aştı. Yağışın başladığı andan itibaren metrekareye Kozlu'da 150 milimetre, Zonguldak merkezde 140 milimetre, Karadeniz Ereğli'de 70 milimetre yağış düştü. Kozlu ve merkez daha yağış ve fırtınanın merkezinde." bilgisini verdi.

        Bütün ekiplerin 24 saat sahada ve takipte olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şu ana kadar 17 ihbarın geldiğini, bunların 14'ünün su baskını olduğunu dile getirdi.

        Hacıbektaşoğlu, sabah saatlerinde Filyos'ta demir yolu tünelinde küçük bir göçük meydana geldiğini ve 15 dakika seferlerin durduğunu anlatarak, demir yolunun şu anda kontrollü çalıştığını kaydetti.

        Vali Hacıbektaşoğlu, Asma Mahallesi'nde heyelan olduğunu, küçük bir taşın düşmesi sonucu bir kişinin hafif yaralandığını aktararak, bütün derelerin yüksekliklerinin, debilerinin takip edildiğini, kritik eşiğe yaklaşan derenin bulunmadığını belirtti.

        Kozlu sahil yolunda kısa süre durdurulan trafik akışının kontrollü sağlandığı bilgisini paylaşan Hacıbektaşoğlu, "Şu anda kapalı yolumuz, herhangi bir yaralımız, can kaybımız yoktur. Bütün ekiplerimiz sahada. Yağışın bugün öğleden sonra, saat 15.00'te ve sonrasında yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

        Hacıbektaşoğlu, kent için turuncu alarm verildiğine dikkati çekerek, "Asıl önemli nokta şu; toprak doygunluğu ve bunun heyelan riski olan yerler. Bu konuda da vatandaşlarımızı uyardık. Heyelana ve taşkına geçmişte maruz kalan yerler, konutlar ve iş yerlerine ekiplerimizce tek tek yağış başlamadan önce ulaşıldı ve bu kişiler uyarıldı. Heyelan riskine karşı bu tip yerlerde insanlarımızın olmadığından emin olmalıyız. En son aldığım bilgi buraların boşaltıldığıdır." diye konuştu.

        Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, mümkün olduğu kadar evlerde kalınmasını, zorunlu olmadıkça araçla veya yaya olarak trafiğe çıkılmamasını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        33 yaşındaki Sibel çocuklarının gözü önünde katledildi
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Lübnan' açıklaması
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        İstanbul'un göbeğinde kadın cinayeti kıl payı!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valiliğinden kuvvetli yağış önlemleri
        Zonguldak Valiliğinden kuvvetli yağış önlemleri
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi
        Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanlığına yeniden Mithat Mandacı seçildi
        Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira cez...
        Zonguldak'ta trafik denetiminde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira cez...
        Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i se...
        Alman vatandaşı, arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i se...