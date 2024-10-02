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        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan kuvvetli yağışlara ilişkin açıklama

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede etkili olan kuvvetli yağışları az hasarla atlattıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:47
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        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan kuvvetli yağışlara ilişkin açıklama
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        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede etkili olan kuvvetli yağışları az hasarla atlattıklarını bildirdi.

        Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda konuşan Posbıyık, belediye ekiplerinin kuvvetli yağış nedeniyle 3 gündür teyakkuzda olduğunu belirtti.

        Ekiplerin, İtfaiye Müdürlüğünde oluşturulan kriz masasında gece geç saatlere kadar görev yaptığına değinen Posbıyık, şunları söyledi:

        "Dün gece özellikle korku yüksekti. Bu yağmurda ufak tefek sıkıntılar oldu. Bazı toprak kaymaları, su baskınları, çökmeler, ağaç devrilmeleri oldu. Az hasarla atlattık. Ereğli'ye, ilimize, ülkemize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Maalesef iklim değişikliği nedeniyle bu tip işler olmaya başladı. Tekrar geçmiş olsun."

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