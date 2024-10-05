Karadeniz Ereğli'de simit fırınları denetlendi

Aydın, 80 gram susamlı simidin 10 liradan satıldığını vurgulayarak, "15 simit fırınında ruhsat, hijyen ve gramaj denetimlerinde bulunduk. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık." dedi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere, halk sağlığının korunması için gıda üretimi yapan iş yerleri ve marketlerde rutin kontrollerini sürdürdüklerini belirtti.

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