Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

        Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı

        Zonguldak'ta Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında bakım, onarım ve temizlik yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki şehitlikleri ziyaret etti. Şehit mezarları tek tek yıkanarak temizlendi, çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, gazetecilere, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Bakanlığın talimatıyla 81 ilde şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan çalışma başlatıldığını belirten Köse, "Bu toprakları bize vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun bir nişanesini burada göstermek durumundayız." dedi.

        Aziz milletin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihinin abidelerinin bu topraklarda yattığını anlatan Köse, "Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz saygının derin bir ifadesidir." diye konuştu.

        Köse, şehitlerin emanetlerine sahip çıkarak her daim onların yanında olmak için özveriyle çalışacaklarını vurgulayarak, vatanın birliği ve milletin huzuru için hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Başkan Kara'dan bin kişilik iftar programı
        Başkan Kara'dan bin kişilik iftar programı
        Karadeniz Ereğli'de gebe okulu hizmete açıldı
        Karadeniz Ereğli'de gebe okulu hizmete açıldı
        Zonguldak'ta şehitliklerde bakım ve temizlik seferberliği
        Zonguldak'ta şehitliklerde bakım ve temizlik seferberliği
        Bakan Bayraktar'dan Filyos'ta sondaj müjdesi: Karadeniz'de iki yeni keşif k...
        Bakan Bayraktar'dan Filyos'ta sondaj müjdesi: Karadeniz'de iki yeni keşif k...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde konu...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde konu...
        Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
        Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz