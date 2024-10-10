Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Devrek'te çevre temizliği çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrek'te çevre temizliği çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

        Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara sağlıklı ve temiz çevre sunulması amacıyla cadde ve sokaklarda çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Roman vatandaşların yaşadığı Ağalar Mahallesi Şirin Evler bölgesinde zabıtanın katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

        Katı atıkların, hurdaların ve çöplerin toplandığı çalışmalarda, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta iç mimarın öldürülmesine ilişkin davada karar
        Zonguldak'ta iç mimarın öldürülmesine ilişkin davada karar
        Ormanda kaybolan kadın, ekipler tarafından bulundu
        Ormanda kaybolan kadın, ekipler tarafından bulundu
        Zonguldak'ta ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu
        Zonguldak'ta ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu
        Zonguldak'ta tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Zonguldak'ta tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eski sevgilisi öğretmeni 6 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 16 yıl hapis
        Eski sevgilisi öğretmeni 6 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 16 yıl hapis
        AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz getirildi
        AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Feyyaz Öz getirildi