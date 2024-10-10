Devrek'te çevre temizliği çalışmaları sürüyor

Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Roman vatandaşların yaşadığı Ağalar Mahallesi Şirin Evler bölgesinde zabıtanın katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara sağlıklı ve temiz çevre sunulması amacıyla cadde ve sokaklarda çalışmalar aralıksız sürüyor.

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