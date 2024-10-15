Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.G'nin (19) kullandığı 14 GD 651 plakalı otomobil, Kayıkçılar yol ayrımı mevkiinde Musa Ş. (25) idaresindeki 14 EV 416 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobillere, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangının kısa sürede söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Musa Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı R.G. ise tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yolun Bakacakkadı-Çaycuma istikametindeki trafik, bir süre alternatif yoldan kontrollü sağlandı.
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