Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
B.D'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Bakırlık köyünde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan karısı A.D. (39) ve 10 yaşındaki oğlu P.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan A.D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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