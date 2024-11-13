Zonguldak'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Kaymakam Muhammed Evlice başkanlığında Devrek Belediye Başkanvekili Tuncay Mezir'in de katıldığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu toplantısında afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirildi. İlçe genelinde hızlı ve etkili müdahale stratejileri değerlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında merkez üssü Bolu'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden ilçede tatbikat gerçekleştirildi.

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