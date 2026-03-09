Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirdi. Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

