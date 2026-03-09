Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:55
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 9 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 9 ocağın çevresinde 287 metre demir ray ve jeneratör ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

