Zonguldak'ta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesinden yapılan açıklamada, "Müteahhit firma çalışanı Ahmet Ayten, geçirmiş olduğu iş kazası sonucu vefat etmiştir. Emekçi kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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